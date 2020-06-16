В Балакове в озере местные жители нашли труп мужчины, это сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В дачном кооперативе “Зеленая Роща” дачники решили отдохнуть на берегу местного озера. Неподалеку от шлюзового моста внимание очевидцев привлек труп в водоеме, отдыхающие сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственного управление извлекли покойника из воды. Им оказался 61-летний местный житель, который ушел 15 июня этого года из дома и больше не вернулся.

Сейчас проводиться комплекс мероприятий для установление причины его смерти.