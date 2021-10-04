Глава Балаковского района Сергей Грачев отказался отвечать за холодну. ржавую воду, периодически идущую из крана горячей воды жителей города.

Жалобы на некачественное горячее водоснабжение поступают не в первый раз. Сергей Грачев также неоднократно жаловался на ржавую воду в своей квартире.

Ответственность за данную ситуацию отказываются брать на себя как энергетики, так и городские коммунальные службы, перекладывая ее друг на друга. Глава региона также отказался отвечать за ситуацию, и со своей стороны ничего по поводу перерасчетов сказать не может.

— На самом деле такой факт имеет место быть. По поводу перерасчета, в каком виде он будет, если вообще будет, я ответить не готов. Как будет информация, мы вам ее дополнительно доведем, — заявил Сергей Грачев.