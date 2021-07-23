Сегодня, 23 июля, жители Балакова пожаловались на «пьяную разметку», которая появилась на подъезде к Духовницкому району.

Горожане отмечают «мягко говоря не ровное» качество дороги, на осевой части которой вкривь и вкось начерчены линии.

— Казалось бы невозможно нанести сплошную разметку на дорогу, но не для профессионалов. Ребята сделали свое дело четко, — отмечается в подписи к фотографиям с места событий.

В доказательство своих слов очевидцы разместили целую череду снимков, на которых отчетливо видно состояние проезжей части.