Сегодня, 14 сентября, пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Паша Точилкин» рассказал о вопиющем случае в поликлинике №1 Балакова.

Он отметил, что работает только один кабинет доврачебной помощи, из-за чего пациенты с температурой вынуждены ждать своей очереди на улице. Видеозапись с места событий опубликована в группе «Типичный Балаково».

В региональном министерстве здравоохранения отчитались об оперативном исправлении ситуации.

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов рассказал, что очередь действительно была, но непродолжительное время. Администрация поликлиники приняла меры: открыли дополнительный кабинет доврачебной помощи, еще один вход.

Сейчас скопления людей нет.

Это могло быть связано с тем, что граждане, почувствовав недомогание, с раннего утра поспешили к медикам, но можно было вызвать врача и на дом.