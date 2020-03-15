В Балакове Саратовской области местные жители сообщают о расстреле домашних питомцев. Эта информация появилась в социальных сетях.

Хозяин кота заметил, что его питомец вернулся домой с пулей в боку. Есть предположение, что негодяи стреляли из «воздушки». Животное, которое стало мишенью — кот Кузя, сейчас дома и с ним все хорошо.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в Балакове, развлечения ради, дети стреляют из оружия, и не только по животным. Так пару дней назад подросток стрелял с балкона дома из неизвестного оружия, к счастью никто не пострадал.