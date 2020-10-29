Вчера, 28 октября, в паблике соцсети “ВКонтакте” “Конный клуб. Натальино” сообщили о больном коне, которого хотели списать.

Его кожа покрылась шишками еще в середине лета, к октябрю обострился лимфаденит. Администрация конюшни решила списать животное на мясо.



— Графит — очень жизнерадостный, добрый и светлый мальчик, любимец и фаворит тренера, а так же многих детей, которых он поставил в седло. Он приехал к нам с Саратовского ипподрома совсем юным, и после жил в нашей конюшне всю жизнь. Графит — настоящий друг, никогда не обидит, не ударит, все процедуры терпит на отлично. Несмотря на диагноз, он не сдается, гуляет и радуется жизни. Сумма, которую просят за выкуп Графита — 50 тысяч рублей. Казалось бы, сумма небольшая, но непосильная для нас сейчас. Сроки — очень короткие, а путь, куда последует Графит — самое страшное место для любой лошади, — отмечалось в сообщении.

Для животного искали новый дом или конь мог остаться со своим тренером Алиной, для чего граждан как раз и попросили о материальной помощи.

Неравнодушные балаковцы откликнулись на просьбу и менее чем за сутки собрали 80 тысяч рублей. Отчет предоставили в паблике и уточнили, что средства пойдут на первичное лечение и содержание животного.

Неравнодушных к судьбе коня граждан пригласили к нему в гости.