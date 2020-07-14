Совсем недавно завершился ураган, прошедшийся по городу Балаково Саратовской области. Очевидцы делятся в социальных сетях фотографиями последствий разбушевавшейся стихии.

Напомним, ранее по информации очевидцев об отсутствии в домах электричества, мы предположили, что стихия разорвала линию электропередач.

— Чую, света не будет долго на Саратовском шоссе, — говорит очевидец Александр Петров, комментируя фото с поваленным столбом ЛЭП.

Разнообразие фотографий поваленных в Балакове деревьев зашкаливает, но среди них затесались поваленные остановки, перевернувшиеся ларьки.

В это же время стоит посочувствовать владельцам автомобилей. Ведь многие автотранспортные средства были повреждены не только упавшими деревьями, кажется, будто ветер сносил и четырехколесный транспорт.