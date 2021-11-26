Новость о строительстве высотки у моста Победы в Балакове вызвала у горожан настороженность и негативную реакцию.

Об этом можно судить по многочисленным высказываниям балаковцев в соцсетях.

Так, например, известный балаковский блогер Алексей Колосков рассуждает на тему возможного строительства в Балакове ЖК «Парус» в 25 этажей, подводя некоторый промежуточный итог:

— Это 25-этажное монолитное здание с панорамным остеклением, рассчитано на 390 квартир. Строить его будет известный саратовский застройщик компания «Кронверк». Стройка должна пройти на месте заброшенного кирпичного завода на берегу судоходного канала. То есть опять застройщики рвутся к воде, чтобы обеспечить красивый вид из окна. Как всегда, планы просто сказочные, это полное обустройство территории вокруг, магазинчики, аптеки, объекты социального назначения, парки, прогулочные зоны, только одна парковка на 588 авто чего стоит.

Но вот судя по комментариям жителей в сетях, все против. Казалось бы, с чего? Во-первых, ранее это место обещали отдать под коттеджную застройку, также хотели там строить таунхаусы, в общем малоэтажное строительство. Но вот местные власти в очередной раз поменяли свое решение.

Но у балаковского «Паруса» будет еще несколько минусов. Мост Победы, по которому в любое время происходит интенсивное движение, а это много шума, ну и плюс выбросы от авто. Также там недалеко есть производство, а это тоже минус для экологии. Ну вкратце вот так. Будет ли этот проект реализован? Скорее да, чем нет, ибо уже заработала административная система, да и строители потирают руки от будущих барышей. Что могу от себя добавить? 25 этаже для Балаково, мне кажется это слишком много.

Сегодня во всем цивилизованном мире от многоэтажной застройки отказываются в пользу малоэтажной. А как показала пандемия, жить в своем доме во время самоизоляции гораздо приятнее. Но такие тенденции доходят до России, а в частности до Саратовской области и Балаково тем более, с огромным опозданием.

Ну и давайте скажем честно, мне кажется, руководство «Кронверк» архитектурный облик Балаково вообще мало интересует, а вот заработать неплохие деньги, перспектива очень классная. Бизнес, и ничего личного… Чем это все закончится, как говорится будем посмотреть. А что вы друзья думаете по этому поводу?

Напомним, глава Балаковского района Сергей Грачев уже успел высказать свое одобрение строительству многоэтажки. При этом мнение жителей пока никто не спрашивал.