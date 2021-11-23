Жители Балаково пожаловались на давку в маршрутке. Видео с происходящим в салоне появилось вчера в одной из групп социальной сети ВКонтакте.

— Решите пожалуйста проблему c маршрутом №15. С работы и на работу едим на одной ноге огромное количество людей нe то что нe соблюдающих дистанции мы даже нe можем по шевелиться чтобы оплатить проезд! — пишет автор видео.

На видео показан салон микроавтобуса, набитый пассажирами. Находящиеся внутри люди в масках, но о соблюдении социальной дистанции здесь речи не идет. В салоне давка, в которой по словам автора видео, задавили ребенка.

— Сегодня, чтобы уехать с работы больше часа ждали маршрутку, проехало только два автобуса и то мимо (переполнены). Пришлось ехать на такси. Почему бы не пустить больше транспорта? — пишет возможное решение проблемы комментатор под видео.