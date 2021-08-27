Жители города Балаково массово жалуются на отвратительное качество питьевой воды.

В паблике «Типичный Балаково» соцсети ВКонтакте появилось сообщение с жалобой на воду из-под крана с букашками.

«Вот чем нас поит водоканал! Какие-то букашки плавают!» — так подписал свое фото, на котором в воде отчётливо видны то ли личинки насекомых, то ли уже взрослые особи, поделавший остаться неизвестным балаковец.

В комментариях к шокирующему снимку так называемой питьевой воды горожане пишут, что у многих из них вода из городского водопровода плохо пахнет, отдавая тухлятиной.

«Вода вонючая, её не только пить невозможно, ею и мыться невозможно, будто вода с канализации льётся», — подтверждает Владлена Самойлова.

Специалисты Роспотребнадзора и «Балаково-водоканала» попросили в комментариях автора сообщения назвать точный адрес, чтобы провести проверку качества воды. Вполне возможно, что дело в изношенных коммуникация дома, где течёт такая вода.

Фото: соцсети