Заведующая кафедрой финансов и кредита экономического факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Ольга Балаш прокомментировала новость о том, что Саратовская область на четыре пункта улучшила свои позиции в ПФО по уровню средней заработной платы.

Накануне данные опубликовал Саратовстат по итогам подсчета номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций Саратовской области за ноябрь 2019 года.

-У каждого человека, безусловно, есть запрос на достойную оплату труда. Поэтому повышение заработной платы стало одной из приоритетных задач, обозначенных в послании Президента Владимира Путина.

В Саратовской области впервые за несколько последних лет отмечен значительный рост заработной платы, в ноябре 2019 года относительно октября — сразу на семь процентов.

Ранее звучала информация о том, что заработная плата «указных» категорий увеличилась к уровню 2018 года по оценке на семь-восемь процентов, иных категорий работников бюджетной сферы — на восемь-девять процентов. Такой результат достигнут за счет проведения целого комплекса мероприятий. Отмечу здесь, в первую очередь активную совместную работу власти и бизнес-сообщества региона.

Значительный вклад в решение вопроса достойной оплаты труда вносит реализация национальных проектов, направленных, в частности, на повышение производительности труда. Это одна из самых масштабных мер, которая позволит обеспечить повышение заработной платы на средних и крупных предприятиях за счет оптимизации производства, роста производительности и увеличения сбыта продукции. Добавлю, что если руководитель заинтересован в привлечении и закреплении в своей организации лучших специалистов, то важнейшим условием выполнения этой задачи как раз и является конкурентоспособный уровень заработной платы. Это мощный мотивационный фактор для сотрудников.

Сейчас правительством области обозначена задача обеспечить поэтапный прирост заработной платы на уровне не менее 10 процентов в год, поэтому работа по увеличению роста заработной платы продолжится. Что важно, повышение затронет внебюджетный сектор экономики, который составляет порядка 70 процентов в структуре фонда оплаты труда региона, — говорит Ольга Балаш.