Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 45-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 12 декабря около 10:00 местный житель шел по улице Фридриха Энгельса и заметил лежащего на земле человека. Он подошел ближе и узнал своего бывшего соседа. Гражданин тут же обратился в медицинское учреждение, показал им, где находится мужчина. Но помочь ему было уже невозможно, медики констатировали смерть человека.

Следователь осмотрел место происшествия и труп, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование позволит определить точную причину смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.