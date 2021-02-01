Суд признал виновным 41-летнего рецидивиста из Балашова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

41-летний житель села Новопокровское Балашовского района для ремонта крыши и веранды их с женой дома нанял рабочих.

25 октября 2020 года утром он работал с двумя мужчинами. Труженики решили выпить, между хозяином дома и 29-летним наемным работников вспыхнул конфликт. Старший схватил гвоздодер и ударил оппонента не менее трех раз по голове. А потом начал бить его ногой и кулаком по голове. Медиков для пострадавшего он не вызвал.

Пострадавший скончался, злоумышленник перетащил его тело в безлюдное место на заднем дворе и положил в заросли кустарника, засыпав листвой. 28 октября 2020 года к нему пришли правоохранители, которые разыскивали убитого.

Тот во всем признался и указал, где лежит труп.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие тупой травмы головы с ушибом и кровоизлиянием головного мозга.

Еще до начала следствия и в зале суда мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ему дали девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.