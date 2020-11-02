Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался 54-летний балашовец. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным вечером 31 октября его сосед по частному дому на улице Коммунаров обеспокоился, ведь давно не видел мужчину. Но калитка почему-то была распахнута, а дверь в жилище прикрыта.

Тогда он зашел внутрь и увидел гражданина лежащим в ванной без признаков жизни, о чем тут же сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. По предварительным данным мужчина скончался около двух дней назад.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.