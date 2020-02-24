Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчина на пожаре в Балашовском районе. Об этом сообщает СУ СКР.

Рано утром 23 февраля жители села Терновка заметили горящий частный дом, в котором жил 60-летний мужчина. Неравнодушные соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь. На пепелище было обнаружено тело хозяина, который не успел спастись.

По предварительным данным, загорелся самодельный обогреватель, который отапливал дом.

В настоящее время судмедэксперты пытаются определить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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