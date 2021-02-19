Вчера, 18 февраля 2021 года около 12:30 бригада скорой помощи доставила из квартиры дома на улице Романова в Балашове в больницу 27-летнего мужчину. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Несмотря на оказанную медиками помощь, на следующий день, 19 февраля, он скончался.

Организована проверка, следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.