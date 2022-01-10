Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в Балашове.

7 января 2022 года в вечернее время 38-летний мужчина приехал в гости к своему 41-летнему приятелю, проживающему в квартире многоэтажного дома по улице Привокзальной — чтобы выпить. В ходе застолья между мужчинами возник словесный конфликт, в процессе которого хозяин жилища принялся оскорблять гостя. Разозлившись на поведение приятеля и вооружившись кухонным ножом, 38-летний злоумышленник нанес им один удар в область живота потерпевшего. После этого, мужчина продолжил наносить хозяину жилища множественные удары руками и ногами в область лица, пока последний не перестал подавать признаков жизнь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Впоследствии, осознавая, что потерпевший мертв и желая скрыть следы преступления, злоумышленник поджог квартиру и покинул жилище.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стала колото-резаная рана живота с повреждением внутренних органов.

Вину в совершении инкриминируемого ему деяния подозреваемый признал и раскаялся в содеянном.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.