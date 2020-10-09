Прокуратура Балашова выяснила, что некоторые лица, которые выращивают озимые и яровые растительные культуры, а также организации нарушали законодательство в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Их хранили в необорудованных и неоформленных в установленном законом порядке для этих целях помещениях. Никто не учитывал, какой был приход и расход пестицидов. Тех, кто работал с веществами, не обеспечивали средствами защиты, с ними не провели специальное обучение.

По постановления прокуратуры управление Россельхознадзора по Саратовской области 13 виновных должностных и юридических лиц привлекли к административной ответственности.