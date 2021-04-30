Расследование уголовного дела в отношении бывшей балашовской судьи Татьяны Шевлягиной подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении по Саратовской области СКР.

Ее обвиняют в 23 эпизодах превышения должностных полномочий, 11 эпизодах получения взятки, еще трех — в крупом размере.

По версии следствия с 2011 по 2014 годы она получила деньги за «последующее вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимого имущества» в Балашовском районе. Решения выносились без возбуждения гражданских дел, о легитимности не шло и речи.

Противоправные действия выявили следователи вместе с силовиками.

Напомним, ранее подозреваемую заочно арестовывали

Собранных доказательств оказалось достаточно для направления уголовного дела в суд по существу.