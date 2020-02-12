Администрация Балашовского района Саратовской области объявила конкурс на получение кредита. Документация опубликована на портале госзакупок.

Размер кредита — более 105 миллионов, которые планируется направить на погашение долгов районного бюджета. С кредитными обязательствами в администрации Балашовского района обещают рассчитаться в течение двух лет. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 3 марта.

Напомним, на прошлой неделе конкурс на получение кредита на 90 миллионов рублей объявила администрация Балаковского района Саратовской области.