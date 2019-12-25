В Балашове осудили 31-летнего наркомана.

Установлено, что в марте текущего года злоумышленник через Интернет купил 1,08 граммов синтетики и забрал ее из тайника. Однако ему не повезло у этот де вечер встретить полицейских.

Суд приговорил мужчину к трем годам и четырем месяцам колонии строго режима, но подсудимый подал апелляцию, якобы наказание слишком суровое.

Прокурор опровергнул доводы защиты и попросил оставить наказание без изменения. Суд согласился с гособвинителем и не стал менять своего решения.