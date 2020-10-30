Балашовские следователи задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что повлекло за собой по неосторожности его смерть. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, 28 откября около 23:00 во дворе одного из частных домов в селе Новопокровка был обнаружен труп мужчины. Согласно судебно-медицинскому исследованию он скончался из-за тупой травмы головы с ушибом и кровоизлиянием головного мозга.

Расследование продолжается, решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.