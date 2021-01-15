Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка в Балашове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 15 января 2021 года 35-летний мужчина выпил, схватил нож и пытался покончить со своим десятилетним сыном.

Прибывшие правоохранители остановили его, сейчас ребенок в безопасности, его обследовали медики и оказывают необходимую помощь.

Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются.