Подростки из Балаково ответят за кражи, об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

5 марта этого года два юноши 15 и 17 лет украли из магазина 13 банок кофе на общую сумму 2,531 тысячи рублей. Через три недели старший из фигурантов пошел с 18-летним товарищем в гости к 56-летнему мужчине. Там молодые люди избили хозяина жилища и украли телевизор стоимостью пять тысяч рублей. А 11 апреля все трое украли из магазина электро-шашлычницу стоимостью 1,076 тысячи рублей.

Сейчас на малолетних преступников завели уголовное дело. Расследование продолжается.