Прокуратура Саратовской области выявила укрытое от учета преступление, которое произошло в областном центре. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В январе 2021 года днем 30-летний житель Кировского района Саратова вернулся с вахты из Нижневартовска и решил воспользоваться услугами массажного салона, расположенного в жилом доме. По приезду к указанному адресу его встретила девушка, которая в качестве аванса за оказываемые услуги взяла пять тысяч рублей и предложила пройти в салон. Войдя в подъезд, к мужчине подошли два молодых человека с бейсбольными битами, которые сообщили, что воспользоваться услугами не получится и потерпевшему лучше отправиться домой.

Мужчина сказал, что сам отдал деньги, поэтому правоохранители отказались возбуждать уголовное дело. Проверка показала, что полицейские не установили важные для принятия законного решения обстоятельства. В итоге на злоумышленников завели дело о грабеже, а ход его расследования контролирует прокуратура Саратовской области.