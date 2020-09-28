Расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, 30 и 37-летнего мужчин завершено. Они обвиняются в организации занятия проституцией силой, похищении паспорта, склонению наркотиков, использованием поддельных документов.

По версии следствия с марта 2016 года по 16 ноября 2018 года они вовлекли в занятие проституцией пятерых девушек, среди которых была несовершеннолетняя. Жертв они искали в банях и саунах Энгельса.

В 2018 году женщина украла у девочки паспорт и обещала вернуть, если та заплатит отступные или продолжит ложиться под мужчин. Та отдала 30 тысяч рублей, вернула свой документ и ушла.

37-летний мужчина склонил двух девушек, в числе которых была несовершеннолетняя, к употреблению наркотиков. Он — иностранец и чтобы скрываться от розыска за совершенное на родине преступление, мужчина использовал поддельный паспорт. Документ нашли у него дома во время обыска.

Злоумышленники не признали свою вину, однако доказательств оказалось достаточно для направления дела в суд.