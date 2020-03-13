В Саратове четверо мужчин от 26 до 28 лет предстанут перед судом за вымогательство, а также за незаконное приобретение и хранение наркотического средства. Об этом сообщает прокуратура.

В апреле прошлого года банда встретила 20-летнего парня и силой усадила его в машину. Там они начали вымогать у него 260 тысяч рублей, ссылаясь на то, что знают о его наркодеятельности. Они привезли парня в дом в Заводском районе, где избили его, обвиняя в дилерстве. Злоумышленники заставили сказать пароль от мобильника, где была подтверждающая информацию. Под действием угроз, саратовец сказал код.

Затем вымогатели отвезли заложника на участок на улице Огородная, где продолжили требовать деньги. Боясь разоблачения и уголовной ответственности, потерпевший перевел одному из преступников десять тысяч и пообещал перечислить оставшиеся средства в течение двух месяцев.

Кроме того, один из группировки хранил дома пакетик синтетики.

Сейчас уголовное дело против саратовской банды вымогателей передано в суд на рассмотрение.