Группу подростков из Балаково осудили за кражи и грабежи. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что юноши в возрасте 15 и 16 лет, а также двое 17-летних и трое 18-летних с 15-летней сообщницей с января по июль 2020 года похищали продукты в супермаркетах. В общем они причастны к 15 эпизодам. Девушка причастна только к одному из них.

Их добычей были продукты, бытовая химия, одежда и обувь, аксессуары для смартфонов.

Двое парней украли у 12-летнего подростка 2 000 рублей, а еще двое — телевизор. Один из них избил прохожего, позже его поймали с наркотиками.

Наказание они получили следующее: двое — по три года колонии, еще четверо — от четырех до десяти месяцев колонии, еще один — год, а 15-летняя девушка — четыре месяца воспитательной колонии.