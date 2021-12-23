Провел журналистов по отремонтированным помещениям управляющий банком в Саратовской области Игорь Фоломеев.

Центральный офис располагается на своем традиционном месте — в здании по адресу Мирный переулок, 4. Здесь помещения банка занимают порядка 450 квадратных метров площади. В текущем году зоны обслуживания и рабочие кабинеты удалось реконструировать. Одновременно была проведена и некоторая перепланировка.

— При проведении работ мы ориентировались как на потребности и запросы клиентов, так и на современные тенденции. В итоге наш центральный офис сегодня — просторный и функциональный опенспейс, где есть и открытые зоны, и приватные пространства. Теперь у нас просторно, экологично, а уюта добавляют живые растения и мягкая мебель, — прокомментировал произошедшие изменения управляющий банком «Открытие» в Саратовской области Игорь Фоломеев.

Дизайн офиса выполнен в современном фирменном стиле банка «Открытие». Теперь здесь есть все необходимое для работы со всеми категориями клиентов: круглосуточная зона банкоматов, просторный зал для обслуживания физических и юридических лиц, кассы, зона для клиентов сегмента Премиум и большое количество переговорных. И даже свободная игровая территория для маленьких посетителей банка.

Общаясь с журналистами, Игорь Фоломеев рассказал об основных итогах уходящего 2021 года и поделился некоторыми планами на 2022-й. В целом для банка «Открытие», несмотря на все сложности, связанные с пандемией, год сложился удачно. Так, если взять продажи, то объемы выданных дебетовых карт населению выросли на 35,5%, кредитных карт — на 26,3%, ипотечных кредитов — на 29,1%, потребительских кредитов — на 26,3%. Соответственно, прирастали и портфели — по дебетовым картам на 2,6%, по кредитным картам — на 16%, а по кредитам наличными — на 16,8%.

Активная работа позволяет банку прирастать новыми клиентами различных категорий. За 11 месяцев 2021 года в банке «Открытие» появилось порядка 8500 новых зарплатных клиентов. Доверяют организации представители бизнеса — порядка 1000 новых клиентов. Развивается сотрудничество с застройщиками, агентствами недвижимости и т.п.

Разумеется, уже есть определенные планы на 2022 год. Будет продолжаться работа по всем направлениям деятельности банка и осваиваться новые. Одно из таких — автокредитование. В финансовой группе, в которую входит банк «Открытие», автокредитованием занимался «РГС-банк». Теперь две структуры сливаются, а функции банка «Открытие» расширяется.

Еще одно важное направление — IPO (первичное размещение акций на фондовом рынке). Сегодня, после санации в 2018 году, держателем акций банка «Открытие» является Центральный банк России (то есть, по факту, государство). В 2022-м планируется частичная коммерциализация финансовой организации.

После обновления комфортнее стало как специалистам, работающим в офисе, так и клиентам. Например, в зоне обслуживания физических лиц взаимодействие клиента с операторами ранее проходило в формате «сидя-стоя»: оператор сидел за стойкой, клиент стоял перед ним. Теперь вместо стоек — удобные круглые столы, клиент и оператор сидят друг напротив друга. А перегородки с установленными на них живыми цветами разделяют рабочие места, обеспечивая конфиденциальность. Также создана и комфортная зона ожидания.