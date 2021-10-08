В докладе «Совмещение видов деятельности на финансовом рынке», представленном в августе 2021 года, Центральный банк России озвучил свои планы по предоставлению права нефинансовым и некредитным финансовым организациям (НФО) оказывать новые услуги, связанные с проведением платежей граждан.

К этим услугам относятся инициирование переводов с банковских счетов клиентов, самостоятельное осуществление переводов, приём безналичных денег, открытие электронных кошельков для малого и среднего бизнеса. Данные права ЦБ РФ планирует предоставить, в частности, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, страховым компаниям, микрофинансовым организациям, негосударственным пенсионным фондам, ломбардам.

Александра Рындина, заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, считает, что необходимость пересмотра подхода к организации платёжных операций обусловлена динамичным развитием цифровых технологий и интеграцией их в каждую сферу деятельности. В настоящее время получили развитие финансовые супермаркеты, позволяющие конечному потребителю получить широкий спектр финансовых услуг на одной платформе. Тенденция объединения различных инструментов в едином цифровом пространстве для удобства пользователей в последние годы прослеживается достаточно чётко. Банк России акцентирует внимание на том, что бизнес-модели участников рынка базируются на возможности предложить клиенту весь спектр финансовых услуг по принципу одного окна. Это предполагает вовлечение в процесс предоставления традиционно банковских услуг значительного числа организаций, которые также могут оказывать эти услуги, но не оказывают их в силу ограничений на уровне законодательства. Расширение возможностей участия в осуществлении платежей и включение в этот процесс практически любой нефинансовой компании призвано, в первую очередь, снизить издержки компаний на эквайринг и повысить конкуренцию на платежном рынке.

Реализация реформы отразится на доходах банков-эмитентов пластиковых карт от комиссий за платёжные операции, поскольку нефинансовые организации смогут самостоятельно формировать платёжное поручение на перечисление средств плательщика. В более выгодном положении окажутся скорее нефинансовые организации, нежели банки, что может привести к снижению стоимости услуги для конечного потребителя.

Есть вероятность того, что бизнес-сообщество воспримет данную реформу положительно в связи с возможностью сокращения издержек, связанных с сотрудничеством с банками в сфере осуществления платежей. Особое значение это должно иметь для малого и среднего бизнеса. Однако уже сейчас представители организаций – потенциальных участников реформы высказывают некоторые опасения по поводу входных требований на рынок платёжных услуг и дополнительных издержек, которые они могут повлечь за собой.

—Вопрос повышения удобства осуществления платёжных операций и их стоимости для конечного потребителя является актуальным, а реформа своевременной. Однако, возможность вхождения на рынок платёжных услуг привлечёт, скорее всего, более крупных игроков и будет стимулировать развитие «бескарточных» систем оплаты, таких как, например, Система быстрых платежей, которая в настоящий момент приобретает популярность, – резюмировала эксперт из ПИУ РАНХиГС.