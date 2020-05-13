Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня года использование карт всех платежных систем, срок действия которых окончился в марте и апреле, или должен закончится в мае.

Карты продлеваются с ограниченным функционалом, их можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка, при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим сроком действия, или для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом PIN-кода.

Автоперевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действия, происходит в стандартном порядке.

Подробнее узнать о продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57. С информацией о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте банка.