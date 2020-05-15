Банк «УРАЛСИБ» объявляет о запуске корпоративного акселератора для стартапов «УРАЛСИБ Tech». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».

Организатором процесса выступает «Инновационная лаборатория iLab» банка УРАЛСИБ. Процесс внутри программы построен на прямом взаимодействии кросс-функциональной команды со стороны Банка и стартапом. В течение периода акселерации команду стартапа сопровождают ментор и трекер, помогающие ей эффективно взаимодействовать с Банком.

Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений: платформы и решения для Machine Learning – моделей: решения для цифровизации клиентского опыта МСБ; системы распознавания речи и идентификации клиента по голосу; скоринг клиентов – физических и юридических лиц; сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути; оптимизация внутренних процессов, автоматизация и роботизация, в том числе — распознавание документов, цифровизация архивов.

В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения банка, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа, направленная на развитие soft-skills по быстрому запуску пилотов и формированию концептов (product vision).

С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 25 мая 2020 года.