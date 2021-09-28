Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления правительства, который позволит заемщику брать страховку в любой страховой компании, получившей положительный рейтинг в одном из четырех агентств.

Кроме того, заемщик будет иметь возможность сменить страховую компанию, если ему предложат лучше условия, при этом сохранив условия кредитования. ЦБ России поддержал эту инициативу. Зачастую кредитные организации отказываются принимать уже имеющийся полис клиента, и заемщик оказывается вынужден оплачивать страховку дважды.

В антимонопольную службу поступало множество жалоб на кредитные организации, которые навязывают клиентам свои страховые кампании.