Сегодня, 28 января, на площадке «ГТРК-Саратов» представители ГУ МВД и Центробанка рассказали о наиболее распространённых способах мошенничества, сообщает корреспондент информпортала «Новости Саратова».

Спикерами встречи стали заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД региона, подполковник юстиции Илья Земсков, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД области Владимир Харольский и начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Владимир Гожанский.

— Мы регулярно повышаем финансовую грамотность населения, рассказываем о правилах безопасного использования платежных средств. Социальная инженерия — это введение жертвы в заблуждение для того, чтобы пострадавший предоставил доступ к своим средствам. Как правило, злоумышленникам достаточно знать имя и фамилию человека, — рассказал о наиболее частых махинациях Гожанский.

Представитель Центробанка не рекомендует переходить по ссылкам в непроверенных источниках, игнорировать установку антивирусов и различных программ. Также не нужно подвергаться провокациям по телефону о «несанкционированном списании средств» даже несмотря на то, что звонок осуществляется с официального номера банка. В такие стрессовые ситуации люди думают только о сохранении своих денег.

— Положите трубку и позвоните в реальное отделение банка, набрав в ручную номер, указанный с обратной стороны карты. Уточните у консультанта действительность операции, — посоветовал он.

Также был поднят вопрос о возрастной группе, которая чаще попадается на уловки. Это жители от 30 до 45 лет, у которых может храниться на счетах и картах большие суммы. Старшее поколение реже поддается мошенникам в последнее время.

— Всего по 158 и 159 статье за год около тысячи преступлений. По 50 процентов краж и мошенничества. Большинство это женщины, которые верят звонившим злоумышленникам, — отметил Харольский.

Несмотря на осведомлённость населения, граждане продолжают верить «представителям банка». Зачастую их объяснения звучат как «со мной очень уверенно говорили».

В большинстве случаев возврат средств незамедлительно невозможен. Зачастую это решение принимает суд о возмещении пострадавшим суммы убытков.

Напомним, Саратовская область является одним из лидеров в России по числу мошенничеств через интернет и сотовую связь.