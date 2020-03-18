Три жительницы Энгельса попались на уловки мошенников, сообщили в ГУ МВД.

Так, 56-летней потерпевшей позвонил лже-сотрудник банка и сообщил, что с двух ее карт пытаются списать 10 и 27 тысяч рублей. Он заверил женщину, что если она продиктует данные электронных кошельков, то злоумышленников можно будет остановить. Только правдой оказались лишь суммы, которых лишилась потерпевшая в результате огласки паролей.

По этому же сценарию мошенникам удалось оставить без рубля в карме 26-летнюю девушку. План мог бы стать провальным, ведь звонивший изначально не угадал банк, услугами которого пользовалась жертва. Но в процессе разговора аферист сориентировался и пообещал соединить с нужной кредитной организацией для консультации. Та самая «консультация» и побудила доверчивую энгельситку раскрыть все карты. В общей сложности она «потеряла» 68 тысяч рублей. Доступ к управлению своими финансами хозяйка дала сама, сообщив собеседнику коды из СМС, думая при этом, что под руководством специалиста создает некую резервную ячейку, где деньги с ее счетов будут в безопасности.

На третью женщину злоумышленники «повесили» стотысячный кредит. Лже-кредиторы предложили ей займ без заморочек на выгодных условиях, на что та согласилась. Получив деньги, ей сразу же позвонили с сообщением, что на ее средства покушаются мошенники и надо их срочно перевести через банкомат на резервный счет. Потерпевшая выполнила все условия и осталась без средств.

Сейчас по всем трем обращениям проводится проверка.