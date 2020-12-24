За три дня 37-летний житель поселка Солнечный лишился свыше четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в городском УМВД.

Ему позвонил якобы “сотрудник” банка и сообщил, что на его счету зафиксирована мошенническая активность. Потом ему позвонил “правоохранитель” и подтвердил, что кто-то пытается взять на гражданина кредит.

Чтобы спасти свои деньги, нужно перевести деньги на безопасные ячейки и оформить аналогичный займ. В первый раз мужчина отдал 128 тысяч рублей, спустя два дня уже миллион 25,843 тысячи рублей. На третий день гражданин оформил кредит на три миллиона рублей, из которых почти все отправил на безопасные счета.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.