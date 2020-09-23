Сегодня, 23 сентября, государственное агенство по централизации закупок размещено извещения министерства финансов региона о проведении электронных аукционов на предоставление Саратовской области кредита.

Речь идет о сумме в почти 12 миллиардов рублей со сроком пользования 365 и 517 дней со ставкой 5,25 процентов годовых.

Заявки можно подавать до 2 октября 2020 года в 16:00. Победителя планируют определить 5 октября.

Деньги направят на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокой процентной ставкой и на покрытие дефицита областного бюджета.