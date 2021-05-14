Сегодня, 14 мая, в селе Курдюм Саратовской области вспыхнули баня и сарай. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади в 69 квадратных метров ликвидировали три пожарных расчета.

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