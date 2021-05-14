Домой Рубрики Новости Саратова Баня и сарай сгорели под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Баня и сарай сгорели под Саратовом По Новости Саратова - 14.05.2021 52 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 мая, в селе Курдюм Саратовской области вспыхнули баня и сарай. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Возгорание на площади в 69 квадратных метров ликвидировали три пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин подал заявление на участие в праймериз ЕР В Саратове устанавливают памятник военной медсестре Под Саратовом пенсионер на Lada Granta влетел в бетонную стену ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин подал заявление на участие в праймериз ЕР Новости Саратова - 14.05.2021 0 Спикер Госдумы Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму. Об этом сообщает один из телеграм-каналов. Он будет... В Саратове устанавливают памятник военной медсестре 14.05.2021 Под Саратовом пенсионер на Lada Granta влетел в бетонную стену 14.05.2021 Чиновников оштрафовали за возможный срыв строительства бассейна под Саратовом 14.05.2021 Стадион «Торпедо» в Саратове будет реконструирован 14.05.2021