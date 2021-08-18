Баню возле отданных под снос трущоб на Славянской площади выставили на продажу, соответствующее объявление выставлено на сайте Авито.

«Баня Саратовские Сандуны. Готовый бизнес. Работает, доход значительный. Участок 12,5 соток. Торг. Обмен рассматривается» — написано в объявлении.

За здание на Большой Горной, 36 продавец хочет 22 миллиона рублей.

Напомним, что во время последнего визита в Саратов председатель госдумы Вячеслав Володин поручил расселить дома перед Славянской площадью для дальнейшего строительства там зеленой зоны. Перед сносом старой бани он предложил построить новую.