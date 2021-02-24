Полиция при поддержке спецподразделения «Гром» задержала в Саратове 34-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и выращивании наркосодержащих растений и грибов. Об этом сообщает портал “Мвд МЕДИА”.

При обыске в его квартире обнаружили плантацию марихуаны и мини грибную ферму.

Стражи правопорядка изъяли у него 20 кустов запрещенных растений массой 242 грамма и свыше 12 граммов галлюциногенных грибов.

Мужчина работал бариста и признался, что выращивал все это для себя.

Дома он сделал шоколад с галлюциногенными грибами.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

На вопрос, как к нему пришла такая идея, гражданин ответил ясно и четко: «потому что кретин».