Гава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области А. Говорунову доложить о ходе проведения доследственной проверки.

Александр Бастрыкин взял на личный контроль случай жестокого обращения с малолетней девочкой, когда мать стаскивает ее волоком по ступенькам лестницы перед подъездом, и кричит на ребенка. Инцидент зафиксирован камерами наружнего наблюдения.

В настоящий момент следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Ход проведения проверки следственным управлением СК России по Саратовской области поставлен Председателем Следственного комитета на контроль в центральном аппарате ведомства.