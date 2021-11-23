Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дольщиками ЖК «Победа».

Восстановлением прав дольщиков нанялся фонд защиты прав граждан «ДОМ.РФ» Женщина, обратившаяся к председателю СКР рассказала, что деньги, которые должны быть направлены не решение проблем дольщиков уходят на другие цели. Она заявила, что долгострои в ведении фонда начали осваиваться вместе с материнской компанией фонда. Она опасается, что квартиры начнут продавать по розничным ценам.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР Саратовской области Анатолию Говорунову разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, что из-за нарушений при строительстве ЖК «Победа» было возбуждено два уголовных дела.