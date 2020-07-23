Саратовские байкеры возмутились решением техсовета по вопросам городского хозяйства областного центра о запрете ездить по ночам по девяти улицам города.

Мотоциклисты написали официальное письмо к мэрии.

— Три года назад запрещали перемещение на нескольких центральных улицах, это многим и не было нужно, кроме тех, кто там живет. Сейчас перекрыт проезд к огромной части города, где в летнее время часто ездят мотоциклисты. В том числе, к дачам, пляжам, выезду из города. Мы платим ежегодный транспортный налог, а пользуемся мотоциклом на самом деле несколько раз в неделю или реже. Запрет ввели из-за шума, который мешает спать горожанам, но что делать тем, у кого исправная техника и есть документы, — недоумевают любители двухколесного транспорта.

Байкеры отмечают, что есть конечно такие люди, которые любят громкую езду, но из-за них совсем необязательно страдать всем. Они обратились к юристам с просьбой дать правовую оценку ситуации.

Текст обращения опубликован в группе «МотоСаратов» соцсети «ВКонтакте».

— Получается не дай Бог задержаться где-то в гостях, домой не попадешь, — написала в комментариях Екатерина Родина.

— Нет прав ограничивать передвижение, — высказался Егор Романов.

Напомним, за второй квартал 2020 года спрос на мотоциклы вырос, по сравнению с 2019.