Поправки в Конституцию РФ, касающиеся роли русского языка, будут способствовать укреплению единства в нашей стране, считает доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Алла Байкулова.

Она отмечает, что речь идет об изменениях в статью 68 Конституции РФ. В нее вносятся дополнения, уточняющие статус русского языка.

— В новой редакции используется следующая формулировка: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Данными изменениями закреплена важная историческая, общественная и культурно-просветительская роль русского языка, который всегда был и останется не только коммуникативным, но и объединяющим духовным пространством государства. На протяжении многих веков русский язык не просто служил средством общения русского народа, закономерно став языком государствообразующей нации, но и лежал в основе межнационального общения, укрепляя союз народностей, составляющих нашу страну.

Вместе с этим, в Конституции сохраняется постулат о праве всех народов, входящих в РФ, иметь, сохранять, изучать и

развивать свой родной язык, и Российская Федерация выступает гарантом этого права. Уверена, что представленные поправки будут способствуют укреплению единства страны, развитию её многонациональной культуры на основе уважения и равенства, — говорит Алла Байкулова.

Напомним, изменения в Конституцию РФ будут вынесены для всероссийского голосования. Его дата будет назначена с учетом эпидемиологической ситуации в стране.