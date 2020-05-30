В июне прошлого в Заводском районе женщина обратилась в полицию с заявление о краже телефона. Об этом сообщает пресс-служба саратовского ГУ МВД.

36-летняя заявительница сообщила, что оставила сумку в подсобке магазина и в это время из неё вытащили телефон. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

По подозрению в краже задержали 33-летнего мужчину, который ранее привлекался за оборот наркотиков, уклонение от отбывания наказания и многочисленные кражи.

На допросе он признался в содеянном, а также рассказал, что добычу сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сейчас на рецидивиста завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.