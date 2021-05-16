Депутат Саратовской городской думы и участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Александр Белов проголосовал на довыборах в Саратовскую облдуму, отметив важность выборов для общества, как возможность повлиять на будущее города и на его развитие.

— Я проголосовал на довыборах депутатов в Саратовскую областную думу в последний день, отведенный для выборного процесса.

Очень рад, что успел это сделать, что смог выполнить свой гражданский долг и высказать точку зрения, повлиять на будущее города и на его развитие. Я отдал голос за кандидата, чью программу считаю нужной и важной для Саратова.

Руководя предприятием по благоустройству города, занимаясь наведением порядка непосредственно в Волжском районе Саратова, я вижу, как важно, чтобы областной центр мог рассчитывать на человека, который будет отстаивать интересы саратовцев, работать для них, делать все, чтобы наш город не терял своих позиций среди крупных современных мегаполисов.

Хочется отметить, что на участке соблюдаются все санитарные нормы, продиктованные временем. На высоком уровне организована и работа сотрудников УИК, работа ведется про протоколу, чтобы обеспечить прозрачность процедуры довыборов.

Призываю всех неравнодушных горожан, которым важно, чтобы Саратов активно рос и развивался принять участие в голосовании, если они не успели сделать это в предыдущие два дня, — отметил Белов.