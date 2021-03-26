Домой Рубрики Новости Саратова Бензин на заправках в Саратовской области подорожал РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Бензин на заправках в Саратовской области подорожал По Новости Саратова - 26.03.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области выросла стоимость бензина на заправках. Об этом сообщили в Росстате. С 15 по 21 марта его средняя стоимость составила 47,78 рубля за литр. В феврале она была 46,03 рубля. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский областной музей краеведения готовится к выставке к 60-летию первого полета человека в космос Саратовцы могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях в АО «Россельхозбанк» Центр Саратова остался без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский областной музей краеведения готовится к выставке к 60-летию первого полета... Новости Саратова - 26.03.2021 0 29 марта в Саратовском областном музее краеведения пройдет презентация выставки “”Соколы”, “Орланы” и другие истории космической одежды”. Ее подготовил московский Музей космонавтики к 60-летию... Саратовцы могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях в АО «Россельхозбанк» 26.03.2021 Центр Саратова остался без воды 26.03.2021 Пожар на 210 “квадратов” полыхал на Астраханской в Энгельсе 26.03.2021 Зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса в Саратовской области 26.03.2021