В Саратовской области выросла стоимость бензина на заправках. Об этом сообщили в Росстате.

С 15 по 21 марта его средняя стоимость составила 47,78 рубля за литр. В феврале она была 46,03 рубля.

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