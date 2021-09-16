Обнародованы данные мониторинга цен на бензин в регионах РФ.

Как сообщает Росстат, с 6 по 12 сентября в Саратове горючее стоило 48,18 рублей — выше среднего в ПФО (47,72 рубля ), но ниже среднероссийского показателя (48,88 рубля).

Литр АИ-92 обойдется в 45,54 рубля, в сравнении по округу — 45,21 рубля, а в среднем по России — 45,94 рубля.

АИ-95 — в 49,16 рубля, 48,90 рубля — в ПФО, 49,76 в среднем по России.

АИ-98 — 55,72 рубля, в ПФО — 56,7 рубля, России — 57,56 рубля.

Отметим, что самые высокие цены на бензин зафиксированы в Северо-Кавказском (51,29) и Дальневосточном (52,12) округах.