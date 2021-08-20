Согласно данным, опубликованным Росстатом, цены на бензин в Саратове увеличились.

Цена одного литра на 16 августа составляла 48,25 рублей в Саратове, и 47, 84 рублей по Приволжскому федеральному округу. С 10 по 16 августа цены на бензин выросли во многих регионах России, в том числе и в Саратовской области.

Бензин АИ-92 подорожал на девять копеек. Теперь он стоит 45,76 рублей за литр; АИ-95 — на шесть копеек, и его стоимость составила 49,1 рублей за литр; АИ-98 — на 10 копеек, до 55,62 рублей за литр. Дизельное топливо подорожало на 3 копейки. Теперь оно стоит 48,77 рублей за литр.

Цены на самые распространенные марки бензина АИ-92 и Аи-95 в Саратовской области стали выше, чем в среднем по ПФО.