Самый доступный бензин в Ямало-Ненецком автономном округе, автомобилисты могут позволить себе 2,091 литра АИ-92 в месяц, сообщают РИА Новости.

Самой недоступной стала Карачаево-Черкесская республика — всего 525 литра.

В среднем в 2019 году рост цен на бензин был минимальным — 1,3 процента по стране. Однако рост цен и их динамика в разных регионах существенно отличается. В январе 2020 года разрыв между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в российских регионах составлял 40 процентов. Цены на топливо устанавливаются в соотношении с местной заработной платой.

Так, в Саратовской области бензин АИ-92 стоит 42,54. Саратовец со среднестатистической зарплатой в месяц может позволить себе 575 литров топлива. В рейтинге регионов с доступным бензином мы занимаем 78 место (из 85).

В среднем по России на месячный доход можно купить 963 литра. Однако самая низкая доступность для водителей Северного Кавказа. Там местные жители могут купить на одну зарплату в три-четыре раза меньше, чем жители Ямала.